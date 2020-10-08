СК начал проверку после смерти мужчины в московском фитнес-центре

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины в фитнес-центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что 7 октября в фитнес-центре на Ангарской улице при посещении бассейна мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть.

"Сотрудники центра пытались оказать посетителю помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи", – сообщила Иванова.

Сотрудниками СК начата проверка, специалисты выясняют подробности происшествия, проводится оценка действий сотрудников фитнес-центра.

Ранее прокуратура начала проверку после смерти женщины в частной клинике в Москве.