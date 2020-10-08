Мужчину задержали у приемной ФСБ за нарушение правил режима повышенной готовности

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В отдел полиции доставили мужчину, задержанного за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности возле здания приемной ФСБ России в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу.

"В ОМВД России по Мещанскому району Москвы от здания приемной ФСБ России сотрудниками полиции доставлен гражданин, нарушавший правила поведения при введении режима повышенной готовности", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УВД добавили, что по факту происшествия возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Специалисты проводят проверку.

Ранее в столичном районе Марьино мужчину задержали за нанесение ножевого ранения во время ссоры.