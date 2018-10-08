Приезжий обокрал квартиру своей знакомой на западе Москвы

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Сотрудники полиции по району Дорогомилово задержали 35-летнего приезжего по подозрению в квартирной краже, передает Агентство "Москва".

Ранее в отделение полиции поступило заявление от местной жительницы, которую обокрал знакомый.

По словам потерпевшей, мужчина заходил к ней отдать деньги, взятые у нее в долг. Однако после ухода приятеля из квартиры пропали золото и деньги. Материальный ущерб составил около 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что злоумышленника задержали уже на вокзале. Похищенным имуществом молодой человек успел распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбужденно уголовное дело.