ГИБДД ограничивает проезд в районе пожара в торговом центре "Синдика"

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Сотрудники ГИБДД начали ограничивать проезд в районе горящего торгового центра "Синдика", сообщает ТАСС. Речь идет об участке у переезда через МКАД. Ограничения нужны для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин экстренных служб, работающих на ликвидации пожара.

Ранее автомобилистов уже предупреждали, что следует объезжать место происшествия. МЧС отправило жителям близлежащих кварталов оповещение по SMS. Столичных автовладельцев также предупредили сотрудники департамента транспорта. Они попросили автомобилистов, по возможности, не выезжать на МКАД.

Пожар начался в здании на 65-м километре МКАД днем 8 октября. Тушение продолжается до сих пор. По предварительным данным, возгорание возникло на складе на цокольном этаже и распространилось на подземную парковку. Пострадали стоявшие там автомобили.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности, не исключается также версия о поджоге торгового здания.

Все подробности о ликвидации возгорания – в нашей онлайн-трансляции.