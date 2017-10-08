Жителей районов у горящего рынка "Синдика" призвали закрыть окна

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Строительный рынок "Синдика" горит на 65-м километре МКАД. Площадь пожара с учетом всех очагов составляет 55 тысяч квадратных метров. Над зданием поднимается черный дым. Из-за задымления жителей районов, прилегающих к пожару призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Предупреждения по SMS разослали в МЧС. "В связи с продолжительным горением в ТЦ "Синдика". Просьба закрыть плотно окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Будьте осторожны!", – гласит сообщение.

Мобильная лаборатория спасателей не выявила нарушений ПДК вредных веществ в воздухе. Тем не менее два человека отравились продуктами горения во время пожара. Об этом сообщалось ранее. Один из пострадавших был госпитализирован.

Возгорание началось в здании строительного рынка "Синдика" днем 8 октября. По предварительным версиям, причиной стало несоблюдение техники безопасности. Не исключается также версия с поджогом здания.

Все подробности о тушении пожара на рынке в Подмосковье в нашей онлайн-трансляции.

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