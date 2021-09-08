В Мурманской области продолжают искать трех пропавших без вести при опрокидывании катера

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

В поисках троих пропавших без вести в результате опрокидывания катера в бухте Долгая Щель задействованы вертолеты и 74 спасателя, в том числе водолазы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Мурманской области.

"Идет наращивание группировки, участвующей в поиске пострадавших в Печенгском районе. <...> В настоящий момент осуществлено увеличение группировки до 74 человек, 20 единиц техники. К поисковым работам были привлечены вертолеты Ка-32 МЧС России и Ми-8 ФКУ Северо-Западный АПСЦ", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поиски осуществляются силами арктического комплексного аварийно-спасательного центра, а также отрядов "Центроспас" и "Лидер" МЧС, от которых в операции принимают участие 28 спасателей, в том числе 14 водолазов.

"Водолазная группа укомплектована барокомплексом", – отметили в ведомстве.

7 сентября катер перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области. На борту в момент происшествия находились пять человек. Судно увидели перевернувшимся сотрудники пограничной службы.

Была организована спасательная операция с привлечением вертолета. В результате удалось спасти одного человека. Также в результате случившегося один человек погиб. Поиски остальных находившихся на борту продолжаются.