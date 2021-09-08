Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Отмечается, что в прокуратуре рассматривают различные версии произошедшего. На место происшествия выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Алексей Косарев.

При наличии оснований по итогам проверки ведомство примет соответствующие меры реагирования.

По информации МЧС, в результате взрыва несущие конструкции здания не пострадали, возгорания не было. Пострадал один человек. Из дома были эвакуированы 36 жителей.

"Пострадавший доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Врачи ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – заявил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, передает ТАСС.

В областном Минздраве состояние мужчины оценивают как тяжелое. По данным полиции, пострадавший – безработный 1991 года рождения, ранее несудимый. Он проживает в квартире с матерью, которой на момент происшествия не было дома.

Горелых уточнил, что дом, в котором произошел инцидент, газифицирован. Взрыв случился в двухкомнатной квартире, в настоящее время людей в подъезд не допускают.

8 сентября в жилом девятиэтажном доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Происшествие случилось на улице Индустрии, 57/2, в районе Уралмаш. МЧС проверяет информацию о данном инциденте. На место выехали спецслужбы.