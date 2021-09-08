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В мире

06:38

Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике – посольство

происшествия за рубежом

Фото: PA/TASS/Mike Egerton

Российские граждане не пострадали во время сильного землетрясения в Мексике. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ Евгений Ненашкин в интервью РИА Новости.

"Сообщений о пострадавших среди наших граждан в Мексике в посольство не поступало", – подтвердил дипломат.

Он подчеркнул, что ситуация остается на контроле российского дипведомства.

"В посольстве разрушений и пострадавших нет", – добавил Ненашкин.

Ранее землетрясение магнитудой до 7,1 случилось в Мексике. Удар стихии был зафиксирован в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.

Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров. При этом эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько.

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