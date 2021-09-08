Движение восстановили на МКАД на юге Москвы после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение удалось восстановить на МКАД на юге столицы после аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

"Движение полностью восстановлено", – подтверждает пресс-служба Дептранса в телеграм-канале.

Ранее ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны автодороги перед развязкой с улицей Поляны. Там столкнулись три автомобиля.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось. Причины ДТП неизвестны.

Из-за аварии движение транспорта на участке было значительно затруднено. Для проезда изначально оказались доступны только две полосы движения – первая и пятая.

Позднее транспорт возобновил движение по четырем полосам.