Кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков в Волгограде

Фото: сталинградский ОБКОМ КПРФ

Секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин сообщил о кончине кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадима Чистякова 1969 года рождения – он умер после обхода городских избирательных участков, передает РИА Новости.

"Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе, один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков", – рассказал Ярлыкин.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В воскресенье, 8 сентября, в Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов областной думы. Всего в этот день в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.