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03:23

Почти 24 тысячи человек остались без электричества в Приморье

происшествия

03:23

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Отключение электроснабжения из-за непогоды произошло в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители, около 23 тысячи 900 человек", – информирует пресс-служба ведомства.

Массовые отключения в электрических сетях из-за дождя и сильного ветра начались в субботу вечером. Страдают сети в 35-110 и 6-10 киловатт.

Отмечается, что в настоящее время в регионе развернуты аварийно-восстановительные работы.

Ранее количество подтопленных частных домов увеличилось в Хабаровском крае. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре вырос почти до 8 метров.

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происшествия

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