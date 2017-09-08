Скончался один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже

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Один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже скончался во Франции после продолжительной болезни, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Предприниматель умер во сне в своем доме на территории коммуны Сен-Реми-де-Прованс. Ему было 86 лет.

Пьер Берже вместе с Ивом Сен-Лораном в 1961 году основали дом моды Yves Saint Laurent – один из самых известных и влиятельных в мире. До 2002 года он занимал должность гендиректора.

Также Берже возглавлял благотворительный фонд по борьбе со СПИДом Sidaction. В 2015 году он удостоился звания великого офицера организации, основанной Наполеоном Бонапартом.

Кроме того, в 1980-х–1990-х годах Берже был президентом Оперы Бастилии.