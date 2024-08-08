В Нижнем Тагиле признали аварийным дом, где обрушились два подъезда

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Дом в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва обрушились два подъезда, признали аварийным и приняли решение о сносе, рассказал мэр Владислав Пинаев в своем официальном телеграм-канале.

"Эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания", – говорится в его публикации.

Также глава города объявил о начале компенсационных выплат.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. По данным следствия, ЧП случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к этому могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

Жертвами стали 10 человек, еще 26 пострадали. Пинаев пообещал оказать всем пострадавшим семьям необходимую помощь.

Позже мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" задержали по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже их отправили под домашний арест.

