Российские военные полицейские помогли пострадавшим в ДТП под Дамаском

16:50
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Военные полицейские Вооруженных сил России помогли пострадавшим в ДТП с участием автобуса в пригородной зоне Дамаска, сообщает российский Центр по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике.
"Российские военные полицейские осуществляли патрулирование провинции, и они первые пришли на помощь попавшим в ДТП пассажирам. Оказали им первую медицинскую помощь до приезда медиков, освободили зажатых людей в транспорте, эвакуировали женщин и детей, так как из-за утечки топлива могло произойти возгорание", – заявил представитель центра.
По информации Сирийского агентства новостей, полученной от управления полиции, автомобиль Hyundai Avante столкнулся с автобусом, перевозившим 24 пассажиров. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, еще семь человек получили травмы и были госпитализированы в университетскую клинику Аль-Муасат в Дамаске.
Ранее московские студентки сыграли спектакль для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Сообщается, что в спектакле приняли участие студентки московского Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Девушки поставили спектакль "Восемь любящих женщин" французского автора Робера Тома.
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