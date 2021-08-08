В Москве 10-летний мальчик попал под машину из-за котенка

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На востоке Москвы госпитализировали мальчика, который попал под автомобиль в попытке достать из-под него котенка, сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

"На Новокосинской улице во дворовой территории дома 14 корпус 7 водитель автомобиля такси не заметил 10-летнего ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованной машины, и совершил на него наезд", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом растяжение правой ноги.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в столичном районе Фили-Давыдково водитель машины сбил четырехлетнего ребенка. По предварительным данным, в момент ДТП мальчик шел с мамой. Ребенка доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга".

