11:21
Фото: kinopoisk.ru
Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в Крыму. Причиной смерти стал несчастный случай. Об этом сообщила представительница гильдии.
"Как нам сообщили в Тавриде (Форум молодых деятелей культуры и искусства – Прим.ред.), Глухов погиб. Причиной стал несчастный случай", – приводит РИА Новости слова представительницы.
Источник в экстренных службах региона уточнил, что вице-президент погиб во время прогулки в поселке Новый Свет в районе мыса Капчик на юго-востоке Крыма.
"Он упал со скалы и получил травмы несовместимые с жизнью", – подчеркнул источник.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило от очевидцев. На место происшествия выехали сотрудники "Крым-СПАС" и медики, которые и констатировали смерть.
В пресс-службе крымского управления СК РФ заявили, что по факту гибели проводится проверка.
Предварительно установлено, что мужчина, прогуливаясь по опасному участку, поскользнулся и с высоты не менее 60 метров упал в камни у подножья мыса. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее в Астрахани 11-летний ребенок погиб под упавшей бетонной плитой. Трагедия произошла на детской площадке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: