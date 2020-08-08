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Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в Крыму. Причиной смерти стал несчастный случай. Об этом сообщила представительница гильдии.

"Как нам сообщили в Тавриде (Форум молодых деятелей культуры и искусства – Прим.ред.), Глухов погиб. Причиной стал несчастный случай", – приводит РИА Новости слова представительницы.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что вице-президент погиб во время прогулки в поселке Новый Свет в районе мыса Капчик на юго-востоке Крыма.

"Он упал со скалы и получил травмы несовместимые с жизнью", – подчеркнул источник.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило от очевидцев. На место происшествия выехали сотрудники "Крым-СПАС" и медики, которые и констатировали смерть.

В пресс-службе крымского управления СК РФ заявили, что по факту гибели проводится проверка.

Предварительно установлено, что мужчина, прогуливаясь по опасному участку, поскользнулся и с высоты не менее 60 метров упал в камни у подножья мыса. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Астрахани 11-летний ребенок погиб под упавшей бетонной плитой. Трагедия произошла на детской площадке.