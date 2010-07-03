Новиков заявил о потере выручки в дни несогласованных акций в Москве

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Ресторатор Аркадий Новиков заявил, что из-за перекрытия дороги во время несанкционированных акций протеста в Москве рестораны холдинга NovikovGroup потеряли в выручке. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Я не знаю по поводу порчи имущества, потому что мне из моих сотрудников никто ничего об этом не говорил. Но то, что мы недосчитались выручки из-за перекрытых дорог – это есть такое", – сообщил Новиков.

Он добавил, что задача по подсчету убытков сама по себе представляет сложность, так как неизвестно, сколько людей пришло бы в рестораны, если бы не митинги.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.