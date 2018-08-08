Пенсионеру сломали ребра и повредили легкое в подмосковной больнице

8 августа, 19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионера в медицинском учреждении, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Она рассказала, что информация об инциденте транслировалась в эфире одного из федеральных телеканалов. Пострадал 92-летний житель Раменского. Случай произошел в районной больнице 23 июля.
Пенсионера доставили в приемное отделение ГБУЗ МО "Раменская ЦРБ" с подозрением на инсульт. Пациента долго не принимали, а затем направили на компьютерную томографию на медицинской каталке. Во время перевозки у нее сломался борт и мужчина выпал. Он получил перелом пяти ребер и повреждение легкого.
"Таким образом, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи должностными лицами ГБУЗ МО "Раменская ЦРБ" пациенту причинен тяжкий вред здоровью", – заявила Врадий.
Планируется провести допрос медицинского персонала и произвести выемку медицинской документации. Также следователи осмотрят место происшествия и каталку, они оценят действия персонала больницы.
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