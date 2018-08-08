Самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

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Из-за задымления в кабине пилотов самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку, передает телеканал ABC7.

Борт 4697 выполнял рейс из Вашингтона в Провиденс, штат Род-Айленд. В результате нештатной ситуации самолет приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

На место прибыли экстренные службы. Все пассажиры были эвакуированы. По словам представителей аэропорта, три человека испытывали "легкое недомогание", им была оказана медицинская помощь.

Общее количество пассажиров на борту не уточняется. Причины инцидента выясняются.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование.