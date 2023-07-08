Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны украинских военных

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жертв нет, два человека получили "несколько царапин", сообщил в телеграм-канале глава ВГА региона Виталий Ганчев.

"Сотрудники ВГА Харьковской области, выполняя рабочие задачи на подконтрольной Вооруженным силам РФ территории нашего региона, попали под обстрел ВСУ. Осколками посечена одна из служебных машин… Обошлось без жертв. У двоих сотрудников несколько царапин", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты ликвидировали под Красным Лиманом западную бронетехнику ВСУ. Вертолеты Ка-52 применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

Эксперты рассказали о начале второй волны наступления ВСУ