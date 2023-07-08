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Женщина погибла после обрушения перекрытия на ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Работница тепловой электростанции, которая расположена в подконтрольном украинской армии районе ДНР, умерла после обрушения перекрытия между энергоблоками. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго Украины.
"Обрушилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения очередных слесарей котлотурбинного цеха. К сожалению, в результате обрушения погибла лаборант", – говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что еще пять человек получили травмы. Сейчас продолжаются поиски двух человек.
Ранее сообщалось, что в египетском городе Александрия произошло обрушение 13-этажного жилого дома. В результате большое количество людей оказалось под завалами. Происшествие случилось в районе Сиди-Бишр на востоке города.
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