Мошенники похитили у пожилой москвички ювелирные украшения и 400 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве неизвестные похитили у пожилой женщины ювелирные украшения и около 400 тысяч рублей под предлогом оказания помощи ее сыну, полиция организовала проверку по данному факту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что накануне, 7 июля, в полицию обратился москвич, заявив, что неизвестные совершили мошенничество в отношении его бабушки. По его словам, неизвестный позвонил женщине по телефону и сообщил ложные сведения, что ее сын якобы попал в сложную ситуацию, для разрешения которой необходимы деньги.

"После этого разговора по месту жительства потерпевшей приехали двое неизвестных мужчин, которым испуганная женщина передала ювелирные изделия и денежные средства на сумму около 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее эксперт предупредил, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они стали убеждать жертв снимать деньги со счетов и выбрасывать их в окно. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают жертве, что она якобы участвует в спецоперации, в ходе которой спасают ее деньги.