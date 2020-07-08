Самолет Владивосток – Петропавловск-Камчатский совершил аварийную посадку

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Самолет Владивосток – Петропавловск-Камчатский совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта острова.
Известно, что лайнер принадлежит авиакомпании "Аврора".
"Самолет благополучно приземлился", – отметил представитель пресс-службы воздушной гавани.
По его словам, все 28 пассажиров судна ожидают продолжения рейса. Авиакомпания "Аврора" приняла решение использовать для полета другой лайнер.
О причинах экстренного приземления не сообщается.
Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе. Сообщалось, что на борту воздушного судна находились порядка 200 человек.