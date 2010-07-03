Информация о возгорании на станции метро "Тульская" не подтвердилась

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пожарные не обнаружили возгорания или задымления на станции метро "Тульская", передает ТАСС.

Информация о задымлении поступила в МЧС. Спасатели прибыли на место с проверкой, но признаков возгорания или задымления не нашли. На работу метро инцидент не повлиял.

Ранее пожар произошел в квартире в Кунцеве. Его площадь составила порядка 30 квадратных метров. Спасены семеро человек, их передали медикам.