Корпус РКК "Энергия" повредили при строительстве

13:13
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая является предприятием "Роскосмоса", был поврежден в ходе строительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия", – рассказали в пресс-службе предприятия.
По информации руководства "Энергии", обсуждаются способы переместить космические корабли на другие площади предприятия или укрепить конструкции корпуса. Также уточняется, что угрозы дальнейшей деформации фундамента сейчас нет.
На базе РКК "Энергия" производят космические корабли "Союз" и "Прогресс". Кроме того, здесь собирают узловой модуль для МКС и научно-энергетический модуль для будущей Российской орбитальной служебной станции.
Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил о появлении новых уголовных дел в связи с нарушениями в космической отрасли. Специалист отметил, что проводится внутренний аудит документов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: