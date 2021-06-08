Корпус РКК "Энергия" повредили при строительстве

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Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая является предприятием "Роскосмоса", был поврежден в ходе строительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия", – рассказали в пресс-службе предприятия.

По информации руководства "Энергии", обсуждаются способы переместить космические корабли на другие площади предприятия или укрепить конструкции корпуса. Также уточняется, что угрозы дальнейшей деформации фундамента сейчас нет.

На базе РКК "Энергия" производят космические корабли "Союз" и "Прогресс". Кроме того, здесь собирают узловой модуль для МКС и научно-энергетический модуль для будущей Российской орбитальной служебной станции.

Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил о появлении новых уголовных дел в связи с нарушениями в космической отрасли. Специалист отметил, что проводится внутренний аудит документов.