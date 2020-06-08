Микроавтобус отбросило на людей после ДТП в Екатеринбурге

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Группа людей пострадала из-за ДТП, в результате которого в них отлетел микроавтобус Fiat. Одна из пострадавших впоследствии скончалась, как сообщает РИА Новости.

Водитель машины проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Accent.

"После столкновения Fiat отбросило на людей, которые начали переходить дорогу. По данным автоинспекции, три человека были госпитализированы. Женщина 1974 года рождения скончалась в больнице", – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Впоследствии в ГИБДД уточнили, что в аварии участвовал фургон Fiat Ducato.

Ранее сообщалось о аварии со смертельным исходом в Москве – иномарка на МКАД сбила человека, который вышел на дорогу из своего автомобиля. В результате трагедии были перекрыты три полосы движения.

