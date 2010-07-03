В Красноярске задержан депутат заксобрания

Депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова задержали по делу о мошенничестве. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.

По информации следователей, в феврале прошлого года парламентарий заявил главе одной компаний по поставке тепловой энергии населению, что может повлиять на решение властей о завышении тарифов. Это, по словам депутата, "в дальнейшем позволило бы получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".

Директор предприятия согласился на предложение и с мая 2018 по июнь 2019 частями передал ему не менее четырех миллионов рублей.

Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ. В рабочем кабинета прошли обыски, были изъяты документы, относящиеся к материалам уголовного дела.

На сайте заксобрания указывается, что Титов является заместителем руководителя фракции ЛДПР.

С 2008 года работал заместителем директора по коммерческим вопросам ООО "Ромашка-2". В 2015-2016 гг. – депутат Ирбейского районного Совета депутатов, с 2016 года – депутат Законодательного Собрания региона.

Подозреваемый задержан, суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

