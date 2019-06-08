Жилой дом загорелся в центре Москвы

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жилой дом загорелся на улице Госпитальный вал, 4а в центре Москвы.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все жильцы эвакуированы.

Указывалось, что огонь перешел на деревянные перекрытия.

В настоящее время пожар на площади 60 квадратных метров ликвидирован.