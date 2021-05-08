В Москве несколько человек пытались помешать проведению репетиции парада ко Дню Победы

10:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержаны молодые люди, которые пытались выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада", – отметил собеседник.
Уточняется, что среди задержанных был несовершеннолетний, а также девушка из Владимира. Кроме того, молодые люди взломали замок на чердак дома, который располагается недалеко от проезжей части.
В связи с произошедшим организована проверка.
Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.
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