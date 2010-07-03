Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из Черкизовского пруда извлечено, предположительно, самодельное взрывное устройство", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что полицейские ожидают сотрудников УФСБ.

Ранее сообщалось, что подросток, подозреваемый в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), останется под стражей до 2 июля. По версии следствия, молодой человек изготовил СВУ 2 ноября в квартире на улице Свободы. На момент преступления ему было 14 лет. Ответственность по инкриминируемым ему статьям наступает именно с этого возраста.

