В Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой

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В Омске пожарный автомобиль перевернулся после того, как в него врезалась легковая машина. Об этом сообщили в МЧС по Омской области.

"Пожарный автомобиль следовал на объект, расположенный по улице Суровцева, на котором произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На перекрестке улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов произошло столкновение пожарной автоцистерны с легковым автомобилем", – говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал.

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