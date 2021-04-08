Московские психологи окажут помощь двум детям, над которыми надругался мужчина

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Столичные психологи окажут необходимую помощь двум детям из Москвы, над которым надругался мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Ольгу Ярославскую.

По ее словам, делом сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.

"Вся необходимая психологическая помощь детям будет оказана. На мой взгляд, ситуация с сексуальным насилием несовершеннолетних требует пересмотра в законодательстве с точки зрения наказания этих людей", – рассказала Ярославская.

Она также уточнила, что в минувшем году в столице было зафиксировано 169 сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Напомним, 5 апреля на территории Южного Бутова мужчина обманом заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства надругался над ними, после чего скрылся.