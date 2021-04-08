В Москве "заминировали" институт

10:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Анонимное сообщение о "минировании" Московского психолого-социального университета поступило в правоохранительные органы 8 апреля. Специалисты приступили к проверке здания на юге столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Московском психолого-социальном университете по адресу 4-й Рощинский проезд, дом 9А", – сказал источник.
Он добавил, что эвакуация преподавателей и студентов пока не проводилась.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов. Днем 7 апреля неизвестные также сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице.
Перед этим сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после информации об угрозе взрыва. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.
Столичные бизнесмены несут убытки из-за сообщений о "минировании"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: