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Москва 24

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Происшествия

10:43

В Москве "заминировали" институт

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Анонимное сообщение о "минировании" Московского психолого-социального университета поступило в правоохранительные органы 8 апреля. Специалисты приступили к проверке здания на юге столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Московском психолого-социальном университете по адресу 4-й Рощинский проезд, дом 9А", – сказал источник.

Он добавил, что эвакуация преподавателей и студентов пока не проводилась.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов. Днем 7 апреля неизвестные также сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице.

Перед этим сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после информации об угрозе взрыва. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.

Столичные бизнесмены несут убытки из-за сообщений о "минировании"

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