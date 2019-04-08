Оренбургский пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов

В Оренбургском цирке мужчина умер во время выступления. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, сообщает "Российская газета".
Трагедия произошла 7 апреля в спорткомплексе "Звездный". 67-летний пенсионер вместе с внуками смотрел цирковую программу. В ходе представления клоуны пригласили его на сцену поучаствовать в фокусах.
Мужчина совместно с клоунами продемонстрировал несколько шуточных сцен, затем его самочувствие резко ухудшилось, и он перестал подавать признаки жизни.
На место ЧП незамедлительно вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи уже ничем не могли помочь мужчине. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.