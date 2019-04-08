Оренбургский пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов

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В Оренбургском цирке мужчина умер во время выступления. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, сообщает "Российская газета".

Трагедия произошла 7 апреля в спорткомплексе "Звездный". 67-летний пенсионер вместе с внуками смотрел цирковую программу. В ходе представления клоуны пригласили его на сцену поучаствовать в фокусах.

Мужчина совместно с клоунами продемонстрировал несколько шуточных сцен, затем его самочувствие резко ухудшилось, и он перестал подавать признаки жизни.

На место ЧП незамедлительно вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи уже ничем не могли помочь мужчине. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.