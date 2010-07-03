Пожар произошел на стройплощадке конгресс-центра в Челябинске

Специалисты ликвидировали пожар, который произошел на стройплощадке конгресс-центра, возводимого в Челябинске к саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Как уточняется, на данный момент ведется проливка площадки.

Огонь вспыхнул на площади 100 квадратных метров. Горел утеплитель. C возгоранием боролись четыре единицы техники. При пожаре никто не погиб и не пострадал. Будущий деловой центр находится на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных.

Отмечается, что конгресс-холл не предусматривает проведение самих мероприятий, сессий ШОС и БРИКС. Он станет площадкой для культурных мероприятий.