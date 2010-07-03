Подросток впал в кому из-за отравления метадоном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Московские врачи пытаются спасти жизнь подростку, находящемуся в тяжелом состоянии из-за отравления метадоном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14-летнего подростка доставили в реанимацию вечером 7 апреля. Врачи диагностировали у него отравление метадоном.

По словам отца подростка, его сын никогда не употреблял наркотики и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Собеседник агентства отметил, что врачи оценивают состояние подростка как крайне тяжелое. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.