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происшествия

08 марта, 20:11

СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области

происшествиярегионы

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что самолет упал между населенными пунктами Потанино и Весь около 14:30 во вторник, 8 марта. На борту лайнера находились пилот и один пассажир.

"Оба скончались до прибытия медиков. Воздушное судно значительно разрушено", – рассказали в СК.

В данный момент следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее информацию о крушении самолета подтвердили в МЧС. На месте происшествия работали спасатели.

Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области

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