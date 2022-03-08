СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области

08 марта, 20:11
Фото: СК РФ
Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что самолет упал между населенными пунктами Потанино и Весь около 14:30 во вторник, 8 марта. На борту лайнера находились пилот и один пассажир.
"Оба скончались до прибытия медиков. Воздушное судно значительно разрушено", – рассказали в СК.
В данный момент следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее информацию о крушении самолета подтвердили в МЧС. На месте происшествия работали спасатели.
Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области
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