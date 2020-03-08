Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

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В Московской области произошел пожар в частном доме. Инцидент случился ночью в деревне Ашукино Пушкинского района, сообщат ТАСС.

"Произошел пожар на площади 600 квадратных метров. После тушения пожара обнаружены тела трех человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время личности погибших устанавливаются. Также правоохранители и спасатели выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее огонь охватил торговый центр на западе столицы. Отмечалось, что загорелся электрокабель под обшивкой здания. В результате происшествия обошлось без пострадавших.