Два человека госпитализировали с ножевым ранением из кафе в ТиНАО

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Конфликт между тремя мужчинами случился в кафе в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в деревне Саларьево в кафе на 1-й Новой улице, 1А. В ведомстве рассказали, что неизвестный в ходе ссоре причинил пострадавшим колото-резанные ранения в область живота, а затем скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нападавшего. Обстоятельства инцидента выясняются.

Накануне мужчина получил ножевое ранение в результате дорожного конфликта в Зеленограде. Инцидент произошел накануне вечером на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект.

Мужчину 1990 года госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости. Нападавший скрылся. По факту случившегося начата доследственная проверка.

