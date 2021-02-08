КПРФ разберется в ситуации с задержанным депутатом Бондаренко

11:48
Фото: ТАСС/Денис Тырин
КПРФ намерена разбираться в ситуации с задержанием депутата саратовской облдумы Николая Бондаренко и обеспечит его защиту, заявил глава компартии Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.
О задержании депутата ранее сообщила депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова. Позднее на канале Бондаренко на YouTube был опубликован ролик, в котором полицейский сообщает, что депутат будет привлечен к административной ответственности за участие в несогласованной акции 31 января.
"Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться", – заявил Зюганов, уточнив, что поручил партийцам срочно связаться с задержанным, послать к нему адвоката и депутатов.
Лидер коммунистов пояснил, что в курсе данной ситуации, но отметил, что в ней следует разобраться. По словам Зюганова, у Бондаренко был отобран телефон, а направленный КПРФ адвокат пока не прибыл на место.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
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