В ТиНАО угнан внедорожник за 2,6 млн рублей

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Неизвестные в ТиНАО похитили внедорожник Toyota Land Cruiser 200 серого цвета. Материальный ущерб составил около 2,6 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковское. С заявлением о краже в полицию обратился мужчина 1962 года рождения.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливаются личность подозреваемого и местонахождение похищенного автомобиля.