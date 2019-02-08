Пожар произошел в общежитии на юго-востоке столицы

Человек пострадал в результате возгорания в административном здании на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания на улице Люблинская, владение 80. По данному адресу располагается общежитие.

Из здания эвакуировали около 30 человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. По предварительным данным, горели постельные принадлежности.