Пятерых человек спасли при пожаре в доме на улице Краснобогатырская

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли пять человек из пожара в жилом доме на Краснобогатырской улице. В настоящий момент их осматривают медики.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России, пожар произошел в квартире на 13 этаже по адресу: улица Краснобогатырская, дом 11. При ликвидации возгорания были спасены трое детей и двое взрослых.

Сведений о пострадавших не поступало. По предварительной информации, в квартире горела мебель.