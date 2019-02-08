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12:52

Сотрудника ФСБ обокрали в Москве

происшествия криминал

12:52

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) обокрали во время дорожного конфликта в Москве. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 7 февраля на 85 километре внешней стороны МКАД. У сотрудника спецслужбы возник конфликт с неизвестным. Он вышел из своего автомобиля, и в этот момент из салона украли сумку. В ней находились паспорт, документы сотрудника ФСБ России по Подмосковью, ключи от квартиры и 30 тысяч рублей.

После инцидента 35-летний пострадавший обратился в правоохранительные органы. По факту кражи проводится проверка.

В начале февраля на юге Москвы обокрали замгендиректора АО "НефтеТрансСервис". Неизвестный разбил стекло в автомобиле BMW X5, припаркованном на улице Малая Калужская, и вытащил из салона сумку Louis Vuitton, ноутбук и наушники марки Apple, а также телефон Vertu. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

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