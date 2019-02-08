Подозреваемого в наезде на полицейского задержали в Москве

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве мужчина облил бензином автомобиль Nissan Almera и угрожал ее поджечь. При задержании нарушителя пострадал сотрудник полиции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Инцидент произошел на 14-ой Парковой улице на востоке столицы. Мужчина 1982 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, когда угрожал поджогом. Нарушитель игнорировал замечания правоохранителей, сел за руль Lada Largus и сбил полицейского при попытке скрыться.

Старшему сержанту оказали помощь в медучреждении, после он был отпущен и продолжил несение службы.

Нарушителя доставили в отдел полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").