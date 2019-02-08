Выпавшая с ребенком из окна женщина находится в реанимации

Женщина, которую нашли с ребенком под окнами многоэтажки в Подмосковье 7 февраля, находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.
У ребенка диагностированы сотрясение мозга и легкие ушибы, у матери – множественные ушибы, рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Он уточнил, что инцидент произошел не в Малаховке, а в поселке Красково, на улице 2-я Заводская. В министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение реанимации Люберецкой больницы № 2, а ребенок лежит в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах.
7 февраля следователям поступило стало известно, что женщина вытолкнула ребенка из окна квартиры на девятом этаже. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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