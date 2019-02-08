Валерия осталась замерзать на трассе после поломки авто

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Валерия была вынуждена в лютый мороз ловить попутку на трассе из-за поломки машины.

Концерты Валерии проходили 6 февраля в Хабаровске и 7 февраля в Комсомольске-на-Амуре. В регионе стоят сильные морозы, в некоторых районах температура опустилась до 50 градусов. В Комсомольске-на-Амуре столбики термометров достигли отметки за 40 градусов, в Хабаровске – около 30 градусов мороза.

"Мороз сегодня стоял злющий, и, когда выезжали из Хабаровска, подумала, что, если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет. Как в воду глядела. Через 200 километров пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный", – написала артистка на своей странице в Instagram.

Сопровождавший ее Иосиф Пригожин решил ловить попутку. Их подобрало такси – праворульная "разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой". "Целый час ехали на этой драндулетке, замерзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину", – сообщила Валерия.

Певица поблагодарила таксиста, пришедшего им на помощь. На концерт они успели.