Тело футболиста Эмилиано Салы опознано

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Криминалисты графства Дорсет объявили, что тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы опознано, пишет РИА Новости.

Останки, найденные в четверг среди обломков самолета, доставили в Портленд, где была проведена официальная экспертиза. О полученных результатах сообщили семьям спортсмена и пилота, управлявшего самолетом.

Расследование обстоятельств трагедии продолжится. Судьба пилота Дэвида Ибботсона пока остается неизвестной. Сам самолет нашли еще в понедельник.

Эмилиано Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф", выступающий в Английской Премьер-лиге, в январе текущего года. Это стал самый дорогой трансфер в истории валлийского клуба. "Кардифф" заплатил за футболиста 15 миллионов фунтов.

21 января Сала вылетел из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете Piper PA-46 Malibu. Вскоре воздушное судно пропало с радаров.

Район поисков составил 1700 квадратных миль. К спасательной операции были привлечены три самолета, пять вертолетов, две спасательные шлюпки, а также другие проходящие мимо суда и рыбацкие лодки.