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В мире

00:59

Неизвестный стрелял в сербского футболиста в Афинах

происшествия криминал за рубежом

Фото: Прото Тема

Вооруженному нападению подвергся сербский футболист Дарко Ковачевич. Об этом пишет греческое издание Прото Тема.

Сообщается, что злоумышленник несколько раз выстрелил в спортсмена. Инцидент произошел в греческих Афинах.

Все произошло во вторник около 9 часов вечера по местному времени. Неизвестный подкараулил свою жертву возле дома 46-летнего спортсмена в районе Глифада на юге Афин. Отмечается, что преступник передвигался на автомобиле марки Smart.

Футболист Ковачевич упал на землю, когда в него начали стрелять. Известно, что спортсмен легко повредил колено, огнестрельных ранений он не получил.

Преступник после нападения скрылся. Его автомобиль вскоре обнаружили сожженным на территории бывшего аэродрома Эллиникон.

Ранее стрельба произошла в церкви в Техасе. В результате инцидента погибли два человека.

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