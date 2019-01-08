Два человека пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Снегоуборочная машина и два автомобиля столкнулись в центре столицы. Травмы получили два человека, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома №1 на Спартаковской площади. В аварию попали автомобили Renault и Kia и снегоуборщик Bobcat.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.